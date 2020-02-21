От удара потерял сознание: в Екатеринбурге на мужчину упала глыба льда
В Екатеринбурге на улице Энтузиастов глыба льда упала на мужчину. От удара прохожий потерял сознание, очевидцы ЧП вызвали ему скорую помощь.
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
- Скорее всего, у мужчины сотрясение. Скорая уже едет на место происшествия. Будьте осторожны, по этой улице еще домов 5, где так же падают льдины с крыш прям на тротуар, - пишут очевидцы в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Получить комментарий от главы Орджоникидзевского района на момент публикации не удалось. Напомним, что год назад с крыши мэрии льдина упала на пенсионерку.
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