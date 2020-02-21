В Каменске-Уральском мужчина атаковал пункт микрозаймов
Его добычей стали 30 тысяч рублей
Фото: информационный портал KU66.RU
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В Каменске-Уральском мужчина ограбил пункт выдачи микрозаймов. Нападение произошло в четверг, 20 февраля.
Днем 36-летний злоумышленник наведался в офис компании «Быстроденьги», расположенный по улице Пушкина, 38. Он угрожал девушке ножом, после чего похитил 30 тысяч рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Стражи порядка смогли оперативно выйти на след грабителя и позже задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU