Лучшие из лучших: сборную России на «Большом шлеме» представят пять уральских дзюдоистов
В середине марта, 13-15 марта, в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». В сборную России вошли 56 сильнейших спортсменов, каждый из которых претендует на участие в ближайших Олимпийских играх. Среди них – пять уральских спортсменов.
- Самыми титулованными среди мужчин можно назвать олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона Европы и призера чемпионатов мира Хасана Халмурзаева и пятикратного призера ЧМ Дениса Кириллова, - рассказали в региональном департаменте информполитики.
Женскую сборную представляет свердловчанка Наталья Кузютина. Она уже 11 лет выступает за сборную России, а в 2016 году завоевала бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Этот турнир в Екатеринбурге станет одним из заключительных перед олимпийским. На сегодняшний день организаторы приняли уже 631 заявку на участие из 93 стран мира – это рекордное количество для российского этапа серии. На кону стоит всего 14 комплектов наград.
ИСТОЧНИК KP.RU