2020-02-21T14:03:07+03:00
Спорт

Лучшие из лучших: сборную России на «Большом шлеме» представят пять уральских дзюдоистов

Турнир станет одним из последних перед Олимпийскими играми и пройдет в Екатеринбурге в середине марта
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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В середине марта, 13-15 марта, в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». В сборную России вошли 56 сильнейших спортсменов, каждый из которых претендует на участие в ближайших Олимпийских играх. Среди них – пять уральских спортсменов.

- Самыми титулованными среди мужчин можно назвать олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона Европы и призера чемпионатов мира Хасана Халмурзаева и пятикратного призера ЧМ Дениса Кириллова, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Женскую сборную представляет свердловчанка Наталья Кузютина. Она уже 11 лет выступает за сборную России, а в 2016 году завоевала бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Этот турнир в Екатеринбурге станет одним из заключительных перед олимпийским. На сегодняшний день организаторы приняли уже 631 заявку на участие из 93 стран мира – это рекордное количество для российского этапа серии. На кону стоит всего 14 комплектов наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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