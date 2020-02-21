Екатеринбурженка отсудила 93 тысячи за испорченную дубленку

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:38:35+03:00

Ксения купила дубленку в магазине и после первой же чистки выкинула Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения купила ее в магазине и после первой же чистки выкинула

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Жительница Екатеринбурга Ксения в январе прошлого года купила в магазине дубленку молочного цвета, заплатив за нее почти 40 тысяч рублей. Куртка состояла из комбинированных материалов верха: текстиля и шкурка овчины.

Через месяц дубленка испачкалась, и хозяйка решила сдать ее в химчистку. Вот только закончилась, казалось бы, безобидная процедура неудачно – дубленка стала непригодна к носке.

- Ксения обратилась с претензией к химчистке и получила ответ, что дефекты возникли не по причине чистки, а из-за того, что производитель пошил изделие из некачественных материалов и разместил на товаре неверную маркировку по составу и уходу за дубленкой, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Тогда Ксения решила довериться экспертному мнению и провела экспертизу. Заключение ее показало, что товар женщине продали, действительно, с дефектами, которые нарушают требования ГОСТа.

Екатеринбурженка пошла с претензиями к продавцу, но получила отказ. Пришлось разбираться в суде – девушка требовала вернуть деньги и наказать нечестного продавца.

- В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что приобретенная истцом дубленка имеет производственный дефект, а именно – неравномерное распределение утепляющего материала внутри, - добавили в Облсуде.

Суд требования Ксении удовлетворил, но частично, обязав продавца выплатить ей 93,3 тысячи рублей с учетом стоимости дубленки, штрафа и других расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU