Логистический учебный класс открылся на Свердловской детской железной дороге

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:17:43+03:00

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На открытии нового класса начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что в условиях конкурентного рынка, когда традиционные подходы к перевозке перестают работать, необходимо развивать комплексные транспортно-логистические услуги. – Мир предполагает многофакторность, и это влечет за собой новые требования к специалистам логистической сферы. Наш учебный кабинет – это ответ на вызовы современного мира, и наше преимущество в борьбе за таланты, – подчеркнул начальник СвЖД.

Юные логисты будут изучать историю развития терминально-логистического бизнеса, средства механизации и виды погрузо-разгрузочной техники, а также основные профессии, участвующие в производственном процессе. Кабинет для занятий оснащен современными интерактивными тренажерами, которые совмещают учебный материал с элементами игры. Например, в игре «Грузовой терминал» участник может выбрать роль клиента, менеджера-логиста, руководителя погрузки или руководителя выгрузки в пункте доставки груза и таким образом познакомиться с технологией работы.

В логистическом классе

Курс обучения по программе терминально-логистического комплекса рассчитан на 84 часа, более половины из них отведено практике на терминалах и грузовых дворах ОАО «РЖД» и компаний-партнеров.

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Свердловская детская железная дорога является центром дополнительного обучения и профориентации школьников. На ДЖД занимаются 1600 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Курс обучения рассчитан на 4 и 6 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского. Под руководством опытных наставников они выполняют обязанности машинистов и их помощников, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников, диспетчеров и др.