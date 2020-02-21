2020-02-21T13:16:52+03:00
Происшествия

На Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снег

Делом уже заинтересовалась прокуратура
Мария Трапезникова
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На Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снегНа Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снегФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школу №1 Нижних Серег Свердловской области с проверкой нагрянула прокуратура. А все из-за того, что во время урока труда один из учеников 9 класса сильно порезал руку, пока счищал с крыши школы снег.

- В настоящее время устанавливается тяжесть полученных подростком травм. Выясняются все обстоятельства несчастного случая, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство уточнит, вовремя ли школьнику была оказана медицинская помощь – и как это было сделано. А также выяснит, почему подросток вообще занимался этим – счищал с крыши здания снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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