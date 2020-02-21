2020-02-21T12:21:05+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»

Монеты изготовлены из чистого серебра пробы 999,9/1000
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Фото: предоставлено УралсибФото: предоставлено Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам три новые памятные монеты, выпущенные в 2020 году. Монеты изготовлены из чистого серебра пробы 999,9/1000.

На аверсе всех трех монет - изображение Королевы Елизаветы II и надпись «Australia», указывающая, что именно Австралия является эмитентом. Производитель – один из крупнейших монетных дворов мира - Perth Mint - Монетный двор города Перт (Австралия).

Каждая монета приурочена к самым важным событиям в жизни человека (День рождения, свадьба и рождение ребенка) и станет отличным подарком к памятной дате. Монета, выпущенная в год рождения или свадьбы – это память сразу для нескольких поколений семьи. Монеты также подойдут для начала формирования собственной коллекции.

В дизайне монеты «С Днем рождения» («Happy Birthday») используются яркие цвета: на реверсе изображены разноцветные подарки и надпись «Happy Birthday». Номинал – 1 австралийский доллар. Масса чистого серебра в монете - 1 тройская унция (31,1 грамма). Упаковка – подарочная открытка с красивым рисунком на обложке и поздравительной надписью на английском языке внутри.

Стоимость монеты «С Днем рождения» - 5500 рублей.

Монету «Свадьба» («Wedding») отличает классический дизайн. На реверсе – портрет жениха и невесты в свадебных нарядах в полный рост, а также обручальные кольца. Надпись – «Сongratulations» («Поздравления» - англ.). Номинал – 1 австралийский доллар. Масса чистого серебра в каждой монете – 1 тройская унция (31,1 грамма). Упаковка монеты – белая подарочная коробка с характерным свадебным дизайном, с прозрачным кристаллом в виде сердца на крышке.

Стоимость монеты «Свадьба» - 6000 рублей.

Дизайн монеты «Новорожденный» («Newborn») традиционен: на реверсе изображен младенец и символ рождения ребенка – аист на фоне солнца. Номинал – 50 центов. Масса чистого серебра в монете - 1/2 тройской унции серебра (15,55 грамма). Упаковка монеты – открытка-книжка, в которую можно от руки

вписать имя ребенка, дату рождения, вес, а также вставить первое фото. Цвета упаковки повторяют сиренево-зеленые тона реверса монеты.

Стоимость монеты «Новорожденный» - 4500 рублей.

Приобрести или заказать монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный» можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Ульяновск, Ижевск, Калининград, Тамбов, Смоленск.

Узнать адреса отделений, а также получить более подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах можно по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

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