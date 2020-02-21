Двух уральцев отправили под суд за убийство 18-летней давности

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:59:12+03:00

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В Кировграде, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей, которых обвиняют в убийстве 18-летней давности. 2 июня 2001 года они, будучи тогда еще подростками, пришли в гости к своему знакомому и сильно поссорились.

- На почве этого они нанесли ему неоднократные удары руками, ногами, а также деревянной палкой по голове, телу и правой верхней конечности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – От сильных травм мужчина скончался в больнице.

Но негодяев поймали только спустя 18 лет. Все это время они скрывались от полиции, но после допросов свидетелей удалось получить информацию, которая помогла найти и доказать вину уже повзрослевших людей. На них завели уголовное дело и уже направили в суд. Максимальный срок, который им теперь грозит – до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU