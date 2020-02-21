Екатеринбург вошел в тройку самых мужественных городов России и СНГ

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:52:52+03:00

В опросе поучаствовали больше пяти тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В опросе поучаствовали больше пяти тысяч человек

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Столица Урала вошла в тройку самых мужественных городов России и СНГ. В преддверии 23 февраля туристический портал «ТурСтат» решил провести интернет-опрос, в каком же городе самые-самые мужчины.

В первую десятку вошли Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.

- За Москву, как за самый мужественный город России, пользователи отдали 14% голосов. За Екатеринбург 11%, за Минск - 10%, за Ростов-на-Дону - 9%, за Краснодар - 8%, за Челябинск - 6%, за Санкт-Петербург - 5%, за Казань и Уфу - по 4%, за Нур-Султан - 3%, - рассказали в пресс-службе портала.

Рейтинг аналитики составляли по результатам интренет-опроса в соцсетях во второй половине февраля. В нем поучаствовало больше пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU