2020-02-21T11:41:27+03:00
Туризм

Автопутешествие с Андреем Ермоленко: куда съездить в праздники на Урале

Впереди – длинные выходные с 22 по 24 февраля
Лев ИСТОМИН
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Северное направление на Урале - одно из самых популярныхСеверное направление на Урале - одно из самых популярныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Время криминала на дорогах осталось в «лихих 90-х». На трассах даже на Дальнем Востоке сейчас вполне спокойно и безопасно. Люди спокойно ездят семьями. Впереди длинные выходные. За три дня можно совершить хорошее автопутешествие в окрестностях Екатеринбурга.

Уральская столица очень удобно расположена в центре массы достопримечательностей, исторических и природных объектов. Выбор огромный. О том, куда скататься 22, 23 и 24 февраля 2020 года – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] рассказал автопутешественник Андрей Ермоленко.

Сегодня на трассах нет криминала

Сегодня на трассах нет криминала

СЕВЕР

Нижний Тагил, Верхотурье, Серов, Ивдель. Далее – Приобье, куда можно съездить на зимнюю рыбалку. Верхотурье – это храмы, краеведческий музей, можно заехать на родину Святого Симеона Верхотурского. Там есть восстановленный Верхотурский Кремль. Если у вас нет времени съездить в Тобольск, чтобы посмотреть эту жемчужину Западной Сибири, то съездите в Верхотурье – это Тобольск для бедных.

Нижний Тагил – прекрасный город, куда нужно съездить хотя бы один раз. Здесь можно погулять по набережной, посмотреть на Лисью гору, где есть Сторожевая башня. По легенде сама гора – кратер древнего вулкана. У подножья горы – старый Демидовский завод с паровозами и ржавыми цехами. Рядом – Краеведческий музей. Рядом большой кластер – Гора Белая. Есть что посмотреть рядом – Черноисточинск, Висим, Хоренки.

Можно заранее зарегистрироваться в штаб-квартире Висимского заповедника в Кировграде, это полтора часа езды от Екатеринбурга и посетить это место. Там хорошие горные рельефы, полноводные реки, много животных. Здесь не встретишь наших диких сограждан, которые приезжают выпить и мусорить. Это отдых для умных.

Куда съездить на 23 февраля уральцам: варианты активного отдыха

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ВОСТОК

Можно съездить в сторону Ирбита, Туринск. Дальше Режа дорога пустая и ехать по ней одно удовольствие. В Ирбите для любителей техники есть Музей мотоциклов. Сюда эвакуировали производство мотоциклов из Москвы в 1941 году. Ирбит – это богатый купеческий город, где раньше была знаменитая ярмарка, вторая по величине в России. Там интересная застройка из каменных домов. В художественном музее есть подлинники голландских живописцев, включая Рубенса.

Тюмень – интересный город, много достопримечательности. Но ехать до города некомфортно, потому что это федеральная трасса с одной полосой в каждую сторону.

Беседу провели Роман Сухих и Дмитрий Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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