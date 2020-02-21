На Урале наркосбытчикам дали 50 лет на пятерых

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:25:29+03:00

Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил всем пятерым 50 лет и штраф в 614 тысяч рублей на всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили банду из пяти человек: Анны Главатских, Алтыная Рамазанова, Полины Ноговицыной, Игоря Пчелина и Ярослава Поречина. С 2018 года они занимались незаконным сбытом наркотиков, создавая сети тайников-закладок на территории города и пригородов.

- Организатором группы являлось неустановленное лицо. Он размещал на странице в интернет-магазине информацию о покупке наркотиков. Там же можно было прочесть, куда переводить деньги, сколько все это стоит, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все пятеро выполняли роли курьеров. Через мессенджер они получали сведения о тайниках с оптовыми партиями наркотиков, забирали их оттуда и делили на разовые дозы у себя дома. После чего прятали по тайникам, фотографировали, где их оставили, называли координаты организатору.

Группа наркосбытчиков попалась на том, что двое из пяти решили продать наркотики своему знакомому, который в тот момент работал под прикрытием. Полицейские их сразу задержали.

- Позже деятельность оставшихся членов группы была пресечена оперативниками, у каждого из обвиняемых при себе и по месту жительства были изъяты свертки с различной массой наркотиков, - добавили в прокуратуре.

В итоге, Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил всем пятерым 50 лет и штраф в 614 тысяч рублей на всех.

ИСТОЧНИК KP.RU