2020-02-21T11:05:52+03:00
Общество

Зеленую рощу в Екатеринбурге на полгода изолируют от горожан

Строительные работы в парке начнутся уже в мае
Мария Трапезникова
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В парке полгода будут кипеть строительные работыВ парке полгода будут кипеть строительные работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце весны один из парков Екатеринбурга, Зеленая роща, закроют от посетителей почти на полгода. Территорию обнесут забором в начале мая и до 21 октября. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, все эти месяцы в парке будут проходить работы по благоустройству.

Напомним, что споры вокруг благоустройства Зеленой рощи кипят еще с прошлого года. Во время работ должны спилить 229 больных деревьев, а вместо них посадить 1 680 новых и еще порядка четырех тысяч кустарников.

Одним из самых ярых противников благоустройства стал екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов. Он предлагал поменять концепцию реконструкции, чтобы оставить в живых как можно больше деревьев, которые, по его словам, совсем не являются больными.

Кстати, примерно тогда же в парке обнаружили старинные захоронения, и работы приостановили. Но после оценки экспертов снова возобновили, но, на этот раз, стали придерживаться определенных правил. Благоустройство Зеленой рощи оценили в 161 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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