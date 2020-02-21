2020-02-21T10:15:16+03:00
Общество

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг «ВВВ+.ru»

Агентство оценивает показатели бизнес-профиля банка как сильные, отражающие высокие позиции УРАЛСИБа в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе
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Фото: предоставлено УралсибФото: предоставлено Уралсиб
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Банк также отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.

Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.

НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

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