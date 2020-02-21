«Пожаловался на плохое самочувствие, поехал в больницу и пропал»: в Екатеринбурге неделю ищут молодого парня в черных очках

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:57:19+03:00

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В Екатеринбурге уже неделю разыскивают 24-летнего Лузина Максима Викторовича. Молодой человек перестал выходить на связь еще 14 февраля. О пропаже сообщили его родители.

- Он был дома и почувствовал себя плохо. Позвонил отцу, попросил отвезти его в больницу на Эльмаш. Отец приехал, отвез, а после Максим пропал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ПСО «Лиза Алерт», который ведет поиски.

Максим живет один и довольно скрытно: родители не знают ничего ни о его работе, ни о его друзьях и круге общения. Ему может потребоваться медицинская помощь.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: возможно, есть очки в черной оправе.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, серые глаза.

В день пропажи был одет в оранжевую демисезонную куртку, черную толстовку с рисунком на груди, синие джинсы или брюки, светлые кроссовки.

С собой у него поясная сумка.

Если вы вдруг видели где-то Максима или знаете, где он может находиться, сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU