На Урале восемь лет дали пьяному водителю, убившему двух своих пассажиров
В Ревде, что в Свердловской области, под суд отправили 35-летнего жителя Дегтярска Ивана Иванова, которого обвиняют в пьяной езде, из-за чего погибли два человека.
- Летней ночью прошлого года Иванов, сидя на рулем своего Chery пьяным, двигался по трассе Ревда – Дегтярск – Курганово. В салоне его машины сидели еще пять пассажиров, не пристегнутых ремнями, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Иванов ехал на очень большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину. Его машина перевернулась. Пассажирка, которая сидела на переднем сидении, от полученных травм погибла на месте. Еще один мужчина скончался чуть позже в больнице.
Иванов полностью вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 3 месяцев колонии общего режима, а также лишил прав на срок 2 года и 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU