2020-02-21T09:18:08+03:00
Происшествия

На Урале восемь лет дали пьяному водителю, убившему двух своих пассажиров

Мужчина не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кювет
Мария Трапезникова
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Мужчина не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кюветМужчина не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кюветФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде, что в Свердловской области, под суд отправили 35-летнего жителя Дегтярска Ивана Иванова, которого обвиняют в пьяной езде, из-за чего погибли два человека.

- Летней ночью прошлого года Иванов, сидя на рулем своего Chery пьяным, двигался по трассе Ревда – Дегтярск – Курганово. В салоне его машины сидели еще пять пассажиров, не пристегнутых ремнями, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иванов ехал на очень большой скорости, не справился с управлением и вылетел на обочину. Его машина перевернулась. Пассажирка, которая сидела на переднем сидении, от полученных травм погибла на месте. Еще один мужчина скончался чуть позже в больнице.

Иванов полностью вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 3 месяцев колонии общего режима, а также лишил прав на срок 2 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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