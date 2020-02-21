2020-02-21T09:03:54+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга за 4,5 миллиона установят пешеходные ограды

Работа должны выполнить до 31 августа
Мария Трапезникова
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Работа должны выполнить до 31 августаРабота должны выполнить до 31 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 16 участках Екатеринбурга планируют установить пешеходные ограждения. Большая их часть располагается в центре – на перекрестках проспекта Ленина и 8 Марта, Ленина и Пушкина, а также Ленина и Карла Либкнехта, у кольца на Карла Либкнехта и Малышева и на перекрестке улиц Попова и Сакко и Ванцетти.

Документация с полным списком всех улиц опубликована на портале госзакупок. Конкурс продлится до 2 марта. Заплатить за работу готовы 4,5 миллиона рублей. Срок сдачи – до 31 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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