Не уследил за дорогой и выехал на встречку: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:50:04+03:00

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Минувшим вечером на 106 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗа» выезжал с кольцевой развязки, не уследил за дорогой и выехал на встречку. А там мимо проезжала иномарка Toyota.

- После сильного столкновения произошло возгорание отечественного автомобиля. В результате ДТП водитель «ВАЗа», личность которого сейчас устанавливается, от полученных травм скончался на месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – А его пассажир, 59-летний мужчина, был госпитализирован.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

С начала этого года произошло 354 ДТП, причиной которых стал выезд на встречку. В них 104 человека погибли и еще 665 получили травмы различной степени тяжести.

Поэтому с сегодняшнего дня, 21 февраля, Госавтоинспекция в очередной раз проводит на трассах области рейды по предотвращению аварий. Операция пройдет до 24 февраля. В прошлый раз за четыре дня инспекторы ГИБДД поймали почти 800 водителей, выехавших на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU