2020-02-21T08:15:09+03:00
Общество

Уральского бизнесмена оштрафовали за нелегальное предоставление займов горожанам

ИП пришлось заплатить 20 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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ИП пришлось заплатить 20 тысяч рублейИП пришлось заплатить 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют в нелегальном предоставлении займов горожанам. Права у него на это не было.

- ИП в комиссионном магазине в нарушение действующего законодательства предоставлял гражданам потребительские займы, не обладая правом на осуществление такого рода деятельности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который решил оштрафовать бизнесмена на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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