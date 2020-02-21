Уральского бизнесмена оштрафовали за нелегальное предоставление займов горожанам
ИП пришлось заплатить 20 тысяч рублей
ИП пришлось заплатить 20 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют в нелегальном предоставлении займов горожанам. Права у него на это не было.
- ИП в комиссионном магазине в нарушение действующего законодательства предоставлял гражданам потребительские займы, не обладая правом на осуществление такого рода деятельности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который решил оштрафовать бизнесмена на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU