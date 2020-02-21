2020-02-21T07:41:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге до ЦПКиО во время Масленицы будет ездить больше трамваев

Чучело зимы горожане сожгут уже 1 марта
Мария Трапезникова
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Масленичная неделя в Екатеринбурге пройдет с 27 февраля по 1 мартаМасленичная неделя в Екатеринбурге пройдет с 27 февраля по 1 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скоро в Екатеринбурге начинается масленичная неделя – праздники пройдут на территории всего города с 27 февраля по 1 марта. Глава города Александр Высокинский подписал постановление о проведении общегородского праздника 1 марта на площадке ЦПКиО имени Маяковского.

- Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга дано задание рассмотреть возможность увеличить 1 марта, в день праздника, количество вагонов трамваев, следующих до станции «ЦПКиО», - заметили в пресс-службе мэрии.

За безопасностью горожан во время всех праздников в течение недели будут следить дежурные бригады скорой помощи, полицейские и пожарные. Горожанам обещают веселые обряды, народные гуляния, песни, хороводы и различные спортивные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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