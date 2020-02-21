На Урале фальшивомонетчика отправили в тюрьму на два года

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:19:52+03:00

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В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили 38-летнего местного жителя Дениса Баранова. Мужчину обвиняют по статье 186 УК РФ («Хранение и сбыт поддельных денег»).

- Баранов при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица не менее семи заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ в пять тысяч рублей каждый, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом мужчина прекрасно понимал, что купюры поддельные, но все равно оставил их у себя. И расплачивался ими в магазинах и других заведениях. Поэтому Ирбитский суд решил отправить его на два года в колонию общего режима и оштрафовать на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU