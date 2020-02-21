На Урале фальшивомонетчика отправили в тюрьму на два года
В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили 38-летнего местного жителя Дениса Баранова. Мужчину обвиняют по статье 186 УК РФ («Хранение и сбыт поддельных денег»).
- Баранов при неустановленных обстоятельствах приобрел у неустановленного лица не менее семи заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ в пять тысяч рублей каждый, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
При этом мужчина прекрасно понимал, что купюры поддельные, но все равно оставил их у себя. И расплачивался ими в магазинах и других заведениях. Поэтому Ирбитский суд решил отправить его на два года в колонию общего режима и оштрафовать на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU