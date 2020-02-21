2020-02-21T07:03:36+03:00
Общество

В метро екатеринбуржцев поздравили с мужским праздником скрипкой и саксофоном

На станции «Площадь 1905 года» прошел концерт военных и патриотических песен
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Накануне в Екатеринбурге, на станции метро «Площадь 1905 года» прошел музыкальный вечер. На платформе выступил вокальный ансамбль «Сердец Урала», поздравив всех мужчин с 23 февраля. А инициаторами мероприятия стали Культурный центр ГУ МВД России по Свердловской области и Управление культуры Екатеринбурга.

- В концерте прозвучали всем известные русские народные, патриотические песни и те, которые исполнялись в военное время и остаются популярными и по сей день, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. – Также участники коллектива продемонстрировали зрителям мастерское владение музыкальными инструментами – саксофоном и скрипкой.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Артистов встречали и провожали восторженными «браво!» и аплодисментами. А сегодня, 21 февраля, в 13:30 на площади перед ЦК «Урал» (Студенческая, 3) пройдет плац-концерт военного духового оркестра и выступления военнослужащих роты специального назначения части 3474 войск нацгвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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