Ремонт Театра кукол обойдется Екатеринбургу в 128 миллионов

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:38:32+03:00

Все работы нужно будет закончить к 25 декабря 2020 года

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Ремонт екатеринбургского Театра кукол обойдется почти в 128 миллионов рублей, которые выделят из городской казны. МКУ «Управление заказчика по капремонту» ищет подрядчика, который и займется реставрацией здания. Работы предстоит очень много – к театру не пристрагивались с 1990-х годов.

- Подрядчик должен будет выполнить капремонт здания – как внутри, так и снаружи. Нужно будет поменять фойе, зрительные залы, установить в них удобные кресла-трансформеры, новое световое и звуковое оборудование, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Работы нужно будет закончить до 25 декабря 2020 года. Напомним, сам театр на момент реставрации временно переедет в бывший кинотеатр «Колизей». Последний спектакль в «родном доме» команда отыграет 30 апреля.

- Постановки также можно будет увидеть на малой сцене ТЮЗа, в Камерном театре, Центре культуры и искусств «Верх-Исетский», ЦК «Урал» и в других местах, - рассказали в пресс-службе городской мэрии. - Часть репертуара будет адаптирована под новые пространства, некоторые спектакли решено временно заморозить.

Кстати, изначально на реставрацию театра из казны Екатеринбурга планировали выделить 44 миллиона – об этом в конце ноября прошлого завил мэр Александр Высокинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU