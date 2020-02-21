2020-02-21T06:24:36+03:00
Общество

«Нормально день начался»: в гости к экс-мэру Екатеринбурга заглянул Макаревич

Бессмертный лидер «Машины времени» приехал на Урал с юбилейным концертом
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Ройзман в соцсетяхФото: Евгений Ройзман в соцсетях
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Вчера вечером в Екатеринбурге, в ККТ «Космос», состоялся юбилейный концерт известной российской рок-группы «Машина времени». Ее бессмертный лидер, Андрей Макаревич, перед началом концерта признался, что 50-летие группы музыканты, на самом деле, отпраздновали еще в 2019.

- Забавно, Макаревич сравнил свой концерт в Екатеринбурге с юбилеем Брежнева – мол, когда тому стукнул 71 год, люди все равно продолжали поздравлять его с 70-летием, - рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, побывавшие на концерте. – Все было нереально здорово, зал был почти заполнен. Макаревич исполнил и много новых своих песен, а когда пел старые, то люди аплодировали ему стоя.

Во время исполнения старых песен "Машины времени" зал аплодировал стоя. Фото: читатель "КП"

Во время исполнения старых песен "Машины времени" зал аплодировал стоя. Фото: читатель "КП"

А утром, перед концертом, лидер «Машины времени» заглянул в гости в экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Политик поделился совместной фотографией из «Невьянской иконы» в соцсетях и подписал просто: «Нормально день начался, Андрей Макаревич в гости пришел в музей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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