Уральский «Автомобилист» уверенно обыграл «Сибирь»

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:05:24+03:00

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Накануне в Екатеринбурге прошел последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ между уральским ХК «Автомобилист» и «ХК «Сибирь». Игра сразу же началась очень активно, однако первый период прошел без голов. А вот в середине второго периода Найджел Доус открыл счет.

- Через минуту с лишним Александр Кучерявенко удвоил преимущество «Авто», - рассказали в пресс-службе «шоферов».

К концу второго периода гости нагнали счет и отыграли одну шайбу – хозяева льда остались в меньшинстве. Но на последней минуте игры Питер Холланд отправил третью шайбу в пустые ворота сибирского соперника. Игра завершился уверенной победой «шоферов» - 3:1.

Следующие последние две игры в регулярном чемпионате КХЛ екатеринбуржцам предстоит отыграть с «Авангардом» 25 февраля и «Ак Барсом» 27-го.

ИСТОЧНИК KP.RU