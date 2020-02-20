Торговый хаос: судьба киосков в Екатеринбурге до сих пор не определена

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:27:12+03:00

Почти у двух тысяч предпринимателей истекли договоры аренды

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В Екатеринбурге остается неясной судьба около двух тысяч киосков, у владельцев которых истекли договоры аренды, а новые так и не были заключены. Получается, что торговые точки продолжают работать нелегально по вине чиновников из городской администрации.

На протяжении 11 месяцев мэрия готовила документ, регламентирующий работу ларьков в городе. Но Гордума в итоге так и не утвердила его, назвав его «сырым». Одна из претензий депутатов – отсутствие четких критериев по внешнему виду несанкционированных торговых объектов. Ответственный в администрации Екатеринбурга по этому вопросу не определен.

Также документ не предполагает четкого механизма заключения договоров с арендаторами мест под киоски, а также алгоритм по сбору платежей. Часть депутатов считает, что эти функции можно передать районам, но другая часть уверена, что сбор платежей – все-таки неотъемлемая прерогатива мэрии.

По словам регионального бизнес-омбудсмена Елены Артюх, бизнесмены должны четко понимать все условия договора, который по форме должен быть единым для всего города. Если эта функция перейдет районам, то условия могут измениться для каждого района, что неправильно.

- Большое число предприятий сегодня не имеет никаких договоров. Ситуация резко обострилась летом 2019 года, когда администрация города озвучила планы масштабного выноса киосков из центра, а другие места в качестве компенсации не предложила, - говорит Елена Артюх.

Владельцы киосков жалуются на то, что их объекты не включили в схему размещения НТО на этот и последующие годы. После вмешательства Елены Артюх и Арбитражного суда Свердловской области 15 объектов добавили в схему, а 12 - нет, хотя суд встал на сторону бизнесменов.

Омбудсмен говорит, что в документе должна быть прописана персональная ответственность чиновников мэрии за нарушение прав предпринимателей. Пока этого не будет сделано, проблему с законным размещением киосков не снять.

Таким образом, сегодня в Екатеринбурге работают порядка 2300 киосков, еще 1000 действуют нелегально. Пока городская дума не приняла документ, регламентирующий их работу, есть вероятность, что их уберут с улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU