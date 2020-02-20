В Екатеринбурге за год выросло число мошенничеств

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:08:20+03:00

Сотрудники полиции рассказали о борьбе с мошенниками в 2019 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Полиция Екатеринбурга сегодня, 20 февраля, рассказала о том, как изменилось количество мошенничеств в столице Урала за год. Как оказалось, их стало больше, если сравнивать 2019 год с 2018-м.

- В Екатеринбурге за 12 месяцев 2019 года по фактам мошеннических действий всего возбужденно 1991 уголовное дело, в 2018 году - 1451, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу. - Из них общеуголовной направленности возбуждено 1799 уголовных дел. В 2018 году - 1190.

Среди способов, которыми мошенники чаще всего обманывают горожан лидирует прием «банковская карта заблокирована», отмечают в УМВД. Всего за год таких преступлений было совершено 130.

ИСТОЧНИК KP.RU