В Екатеринбурге за год выросло число мошенничеств
Полиция Екатеринбурга сегодня, 20 февраля, рассказала о том, как изменилось количество мошенничеств в столице Урала за год. Как оказалось, их стало больше, если сравнивать 2019 год с 2018-м.
- В Екатеринбурге за 12 месяцев 2019 года по фактам мошеннических действий всего возбужденно 1991 уголовное дело, в 2018 году - 1451, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу. - Из них общеуголовной направленности возбуждено 1799 уголовных дел. В 2018 году - 1190.
Среди способов, которыми мошенники чаще всего обманывают горожан лидирует прием «банковская карта заблокирована», отмечают в УМВД. Всего за год таких преступлений было совершено 130.
ИСТОЧНИК KP.RU