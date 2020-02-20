В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина
В трамвайно-троллейбусном управлении Екатеринбурга сегодня рассказали о грядущем капитальном ремонте трамвайных путей в городе.
- В планах 2020 года несколько объектов, в том числе: проспект Ленина – на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Мамина-Сибиряка, улица Луначарского – от узла «Автогараж» до ул. Азина, улица Донская, - сообщают в пресс-службе ЕМУП ТТУ. - Кроме того, продолжится обновление пути по улице 8 Марта – от Шварца до Ювелирной, начатое в 2019 году. Подготовка к этим объектам уже началась.
Также продолжаются работы по строительству линии скоростного трамвая, которым будут связаны Екатеринбург и Верхняя Пышма.
- Путейцам предстоит выполнить реконструкцию конечной станции Фрезеровщиков с устройством нового узла «Фрезеровщиков», - добавили в ЕМУП ТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU