2020-02-20T18:50:23+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге при столкновении трех машин пострадала женщина

Авария произошла на перекрестке Новосибирская-Палисадная
Данил СВЕЧКОВ
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Помощь медиков понадобилась одной женщине. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comПомощь медиков понадобилась одной женщине. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В Екатеринбурге произошла авария с участием сразу трех автомобилей. ДТП случилось на перекрестке улиц Палисадной и Новосибирской. На месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД и медики «скорой».

- Инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, - поясняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Пострадала одна женщина. Она сидела в машине «BMW 530».

Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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