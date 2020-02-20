В Екатеринбурге при столкновении трех машин пострадала женщина
Авария произошла на перекрестке Новосибирская-Палисадная
Помощь медиков понадобилась одной женщине. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В Екатеринбурге произошла авария с участием сразу трех автомобилей. ДТП случилось на перекрестке улиц Палисадной и Новосибирской. На месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД и медики «скорой».
- Инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего, - поясняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Пострадала одна женщина. Она сидела в машине «BMW 530».
Подробности происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU