Уральских студентов на два дня отправили на военные сборы, где они учились надевать противогаз
30 студентов Технического университета УГМК на два дня стали военнослужащими. Во время сборов они вошли в бригаду радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.
- Студенты жили согласно распорядку дня в казарме войсковой части 34081 и питались в солдатской столовой, - сообщают в пресс-службе ЦВО. - Студентов познакомили с современными образцами вооружения и военной техники, с ними провели занятие по строевой подготовке и тренировку выполнения нормативов по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.
Сборы продолжались 19 и 20 февраля.
Участники сборов выполняли нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студенты жили согласно распорядку дня в казарме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студентов познакомили с современными образцами вооружения и военной техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU