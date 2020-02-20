Уральских студентов на два дня отправили на военные сборы, где они учились надевать противогаз

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:17:37+03:00

Также их познакомили с современной военной техникой и оружием

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30 студентов Технического университета УГМК на два дня стали военнослужащими. Во время сборов они вошли в бригаду радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.

- Студенты жили согласно распорядку дня в казарме войсковой части 34081 и питались в солдатской столовой, - сообщают в пресс-службе ЦВО. - Студентов познакомили с современными образцами вооружения и военной техники, с ними провели занятие по строевой подготовке и тренировку выполнения нормативов по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.

Сборы продолжались 19 и 20 февраля.

Участники сборов выполняли нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты жили согласно распорядку дня в казарме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов познакомили с современными образцами вооружения и военной техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU