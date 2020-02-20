ВТБ Private Banking запустил серию вебинаров для клиентов

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:12:55+03:00

Первым мероприятием программы стала совместная с компанией Pepeliaev group web-конференция по одной из самых востребованных в рамках Family office ВТБ услуге – наследственному планированию

Изменить размер текста: A A

ВТБ Private Banking в рамках собственного образовательного проекта Академия Private Banking запустил серию вебинаров. Первым мероприятием программы стала совместная с компанией Pepeliaev group web-конференция по одной из самых востребованных в рамках Family office ВТБ услуге – наследственному планированию. В ней приняли участие свыше 200 человек из более чем 30 городов всей России. Проведение таких мероприятий направлено на повышение уровня сервиса для удобства клиентов группы.

«Актуальность темы наследственного планирования обусловлена тем, что владельцы благосостояния семей в России обеспокоены проблемой преемственности накопленного ими портфеля активов, в том числе семейного бизнеса. Кроме того, на данный момент перед владельцами капитала остро стоит и проблема защиты этого портфеля активов от различных факторов, как внешних, так и внутренних. Из ряда проведенных исследований известно, что первое поколение, как правило, накапливает капитал, второе - его сохраняет, а третье - растрачивает. Разработка грамотных и персонализированных стратегий наследственного планирования, формирование структур преемственности капитала, а также обучение наследников с целью сохранения и преумножения капитала является востребованной услугой Family office ВТБ. Спрос на нее растет сегодня как в столице, так и в регионах», - отметила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции ВТБ Family Office.

Одним из партнеров ВТБ по предоставлению данной услуги и разработке соответствующих решений является Pepeliaev group. С компанией недавно подписано соответствующее соглашение. В ходе вебинара были также рассмотрены вопросы защиты имущества семьи от интересов и рисков бизнеса, бизнеса от рисков семейной жизни, а также практика судебных процессов раздела имущества.

ВТБ Private Banking будет проводить аналогичные мероприятия на регулярной основе, с привлечением клиентов к образовательным программам.