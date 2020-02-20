Полиция Екатеринбурга устроила проверку после падения глыбы льда на «Ауди»

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:46:05+03:00

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Сегодня, 20 февраля, жертвой падения льда в Екатеринбурге стала иномарка «Ауди». Автомобильное ЧП случилось посреди дня на Уралмаше рядом домом по адресу переулок Суворовский, 3. Из снежно-ледяной глыбы, сошедшей с крыши, машина сильно пострадала.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции №15 в 15.00, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В полицию обратилась 38-летняя владелица автомобиля.

Сейчас по данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавляют в ведомстве. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU