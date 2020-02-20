2020-02-20T16:26:53+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь совершенствует качество поверхности трансформаторного проката

На ВИЗ-Стали приступили к монтажу высокотехнологичных систем электролитического обезжиривания поверхности металла на агрегатах обезуглероживающего отжига
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Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
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Новое оборудование предназначено для очистки полосы после второй холодной прокатки перед нанесением термоизоляционного покрытия. Реализация проекта позволит на 8% увеличить долю выпуска трансформаторной стали с улучшенными характеристиками качества поверхности.

Современные системы электролитического обезжиривания заменят щеточно-моечные машины, принцип работы которых основан на механической очистке поверхности металла с помощью щелочного моющего раствора. Оборудование нового поколения оснащено специальными электродами для создания среды с интенсивным образованием пузырьков газа. Применение этой технологии способствует более тщательному удалению загрязнений с поверхности полосы, образовавшихся в результате прокатки.

До конца первого полугодия высокотехнологичными секциями электролитического обезжиривания оснастят 100% агрегатов обезуглероживающего отжига. На реализацию проекта предприятие направит около 240 млн рублей.

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