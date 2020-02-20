В метро Екатеринбурга пассажирам показали концерт

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:54:15+03:00

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Пассажиры метро в Екатеринбурге, которые сегодня находились на станции «Площадь 1905 года» стали свидетелями... концертам. На платформе перед ними выступил вокальный ансамбль «Сердце Урала». Само мероприятие было приурочено к Дню защитника отечества.

- В концерте прозвучали всем известные русские народные, патриотические песни и те, которые исполнялись в военное время и остаются популярными по сей день, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Также участники коллектива продемонстрировали зрителям мастерское владение музыкальными инструментами – саксофоном и скрипкой.

Причем некоторые пассажиры приехали в Екатеринбург из других городов, чтобы посмотреть, как под землей дают концерт.

- Специально приехали с внучкой из Нижнего Тагила, чтобы увидеть этот концерт, - поделилась Ольга Плюгина. - Нам все очень понравилось, мы в полном восторге. Спасибо большое артистам и организаторам.

ИСТОЧНИК KP.RU