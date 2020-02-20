«Верим в его невиновность»: гендиректору «Титановой долины» нашли замену
Генеральному директору «Титановой долины» в Свердловской области нашли замену. Теперь его обязанности исполняет его первый заместитель Андрей Антипов. Напомним, Артемия Кызласова обвиняют во взяточничестве. Несколько дней назад его поймали с поличным в момент передачи взятки размером 2,5 миллиона рублей. Практически сразу на него завели уголовное дело. А еще через день прошел суд, на котором Кызласову избрали меру пресечения в виде ареста.
Однако, даже несмотря на тяжелые обстоятельства, коллектив «Титановой долины» верит в невиновность Кызласова. Сегодня пресс-служба выступила с официальным заявлением:
- Коллектив ОАО «Титановая долина» надеется, что юридическая защита сумеет предоставить суду все неоспоримые доказательства невиновности гендиректора Аремия Кызласова.
В пресс-службе также добавили, что в данный момент работа всех подразделений предприятия проходит как обычно, согласно принятому графику.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины». Предприятие продолжает работать в штатном режиме (подробнее)
Дело «Титановой долины»: гендиректора Артемия Кызласова отправили в СИЗО. Его сообщник Михаил Шилиманов также попал под арест (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU