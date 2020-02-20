2020-02-20T15:11:53+03:00
Происшествия

Житель Пензы по телефону обокрал пенсионерку с Урала на 400 тысяч

Суд Екатеринбурга отправил его на восемь лет в тюрьму
Мария Трапезникова
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Житель Пензы по телефону обокрал пенсионерку с Урала на 400 тысячЖитель Пензы по телефону обокрал пенсионерку с Урала на 400 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили 24-летнего жителя села Рамзай Мокшанского района Пензенской области Руслана Казаченко. Молодого человека обвиняют в телефонном мошенничестве в особо крупном размере. В апреле прошлого года он отбывал срок в ИК-2 Новосибирской области и решил обокрасть 80-летнюю жительницу Кушвы, с которой раньше никогда не встречался.

- Произвольным образом набрав номер ее телефона, он представился сотрудником полиции и сообщил о том, что ее сын совершил преступление, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. - Он предложил ей разрешить возникшую ситуацию за взятку.

Бабушка поверила словам Казаченко и передала больше 400 тысяч рублей наличкой через специально приехавшего к ней таксиста. А те затем привезли деньги парню. Ранее он уже сидел в тюрьме за подобные махинации. В итоге, суд отправил Казаченко на восемь лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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