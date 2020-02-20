Уральские студенты создали «приют» для потерянных флешек

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:10:33+03:00

Пока что один его «филиал» находится в главном учебном корпусе УрФУ

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Студенты главного вуза Урала - УрФУ, создали, пожалуй, самый необычный приют - для потерянных флешек. В него можно отдать найденные устройства или попытаться отыскать те, которые потеряли ранее. Небольшой «приют» находится в главном учебном корпусе на Мира, 17. Студенты планируют в будущем открыть такие домики и в других вузах, кафе и крупных ТРЦ.

- Мы давно призываем отказаться от переносных носителей. Мало того, что их теряют, так еще и хранят на них личную информацию: паспортные данные, фотографии, видео, рабочие документы, файлы с паролями и многое другое, - рассказали авторы проекта.

Принцип работы приюта достаточно прост: владелец флешки, прежде чем забрать носитель, описывает его внешний вид. Волонтеры ведут специальный журнал учета, куда записывается полная характеристика флешки. Если описания совпадают, владельцу устройство возвращают. А его контакты также записывают в графу журнала.

ИСТОЧНИК KP.RU