2020-02-20T15:09:18+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 200 миллионов отреставрируют школу

Здание планируют капитально отремонтировать как снаружи, так и внутри
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчиков, которые смогут отреставрировать школу № 85. В ней планируется провести капитальный ремонт. За работу мэрия готова заплатить почти 200 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

Из городского бюджета будет выделено порядка 66 миллионов, остальные деньги должны поступить из казны Свердловской области.

- Нужно будет полностью отремонтировать фасад здания, кровлю, подвал, все внутренние помещения, а также построить спортивные площадки и облагородить прилегающую территорию, - говорится в документации.

Ремонт планируется завершить до конца 2021 года. Всех учеников временно переселят в школы № 58 и № 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стыдно и обидно»: Ксения Собчак о недопуске 11-летней футболистки из Екатеринбурга до турнира для мальчиков
В Первоуральске из дома убежал школьник, у которого опекуны забрали телефон за плохие оценки по иностранному языку
Мини-футбольный клуб «Синара» проиграл «Газпрому-Югра» со счетом 3:4
«Сдали анализы и ушли»: в Екатеринбурге на карантин по решению суда посадили двух детей, вернувшихся с мамой из Китая
«Верхом на лошади подъезжают, чтобы бациллы не достали»: Иван Ургант пошутил о казаках Екатеринбурга, проверяющих мигрантов на коронавирус
На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила 66-летнего мужчину
На Урале нашли пропавшую больше недели назад 15-летнюю Анастасию Казакову
«Иногда, чтобы увидеть нечто большое надо отойти подальше»: Юлия Михалкова рассказала, почему пишет книгу заграницей
Просил забрать из гаражей: в Нижнем Тагиле три дня ищут 30-летнего мужчину
Денег нет: бассейн в парке, против которого выступают общественники в Екатеринбурге, строить не будут
В Музее истории Екатеринбурга открылась экспресс-выставка старинных печатей и оттисков
«Летела с гражданином КНР»: еще одну екатеринбурженку через суд обязали наблюдаться у врачей из-за коронавируса