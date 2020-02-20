В Нижнем Тагиле за 200 миллионов отреставрируют школу

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:09:18+03:00

Здание планируют капитально отремонтировать как снаружи, так и внутри

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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчиков, которые смогут отреставрировать школу № 85. В ней планируется провести капитальный ремонт. За работу мэрия готова заплатить почти 200 миллионов рублей, сообщается на портале госзакупок.

Из городского бюджета будет выделено порядка 66 миллионов, остальные деньги должны поступить из казны Свердловской области.

- Нужно будет полностью отремонтировать фасад здания, кровлю, подвал, все внутренние помещения, а также построить спортивные площадки и облагородить прилегающую территорию, - говорится в документации.

Ремонт планируется завершить до конца 2021 года. Всех учеников временно переселят в школы № 58 и № 12.

ИСТОЧНИК KP.RU