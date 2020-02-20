Снятие порчи и деньги для больного родственника: в Екатеринбурге вырос уровень мошенничеств
За минувший год в Екатеринбурге значительно вырос уровень мошенничеств. За 12 месяцев по фактам таких действий всего было возбуждено 1 991 уголовное дело (а в 2018-м - 1 451), из них общеуголовной направленности - 1 799 (в 2018-м - 1 190). Такими цифрами поделились в городской полиции.
- По способам совершения следует выделить два блока мошенничеств: контактные и бесконтактные, которые совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Вместе с тем, число последних составляет 59,4 %.
Число контактных мошенничеств несколько меньше (41,6 % от общего количества). Основные способы - снятие порчи, обмен денег, обман под видом соцработников и компенсация детям войны.
- Чтобы предотвратить преступления, создана специальная следственно-оперативная группа - в том числе по раскрытию мошенничеств в отношении прав собственности на объекты недвижимости, - добавили в полиции.
А уголовный розыск плотнее сотрудничает со службами безопасности банков и агентств недвижимости и страховых компаний, расположенных на территории Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU