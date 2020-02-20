Новый подвижной состав дальнего следования презентовали во Владивостоке

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:04:52+03:00

Первый поезд № 99 Владивосток - Москва, состоящий из вагонов нового модельного ряда, отправится в ночь с 20 на 21 февраля

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Сегодня во Владивостоке состоялась презентация нового пассажирского подвижного состава дальнего следования, выполненного в виде двухвагонных сцепов.

В торжественном мероприятии на вокзале «Владивосток» приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Александр Говорин и генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов.

- Поезд удобен для пассажиров, это новый уровень сервиса. В ближайшие годы пройдет обновление подвижного состава, и наши жители смогут ездить в новых вагонах, что еще больше повысит качество обслуживания на железной дороге, - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как отметил генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов, в прошлом году поездом № 99/100 Владивосток - Москва воспользовались более 1,9 млн пассажиров, что почти на 8 % больше, чем в 2018 году.

- В течение 2020 года будут обновлены все составы поезда № 99/100 сообщением Владивосток - Москва. Для этого Дальневосточный филиал Федеральной пассажирской компании получит более 200 вагонов нового модельного ряда, - добавил Петр Иванов.

- На маршруты дальнего следования выходят новые вагоны, путешествие через всю страну становится еще комфортнее. Учитывая, что популярность поезда на самом протяженном маршруте страны постоянно растет, обновление вагонов является одной из стратегически важных задач в холдинге ОАО «РЖД», - подчеркнул заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Александр Говорин.

Вагоны нового модельного ряда впервые выполнены в виде двухвагонного сцепа. Герметичные переходы обеспечивают удобство при передвижении из одного вагона в другой. Благодаря новым планировочным решениям в сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования. Появилась сервисная зона, оборудованная аппаратами для продажи напитков и закусок: кофемашинами и вендинговыми автоматами, а также специальными аппаратами для фильтрации и нагрева воды.

Пространство купе максимально приспособлено под нужды пассажира в пути: предусмотрен столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. У каждого места есть USB или стандартная розетка.