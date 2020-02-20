2020-02-20T15:01:19+03:00
Общество

«Любовь к небу у него в крови»: «Роскосмос» записал поздравление уральскому космонавту

Сергею Прокопьеву исполнилось вчера 45 лет
Мария Трапезникова
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Фото: Сергей ПрокопьевФото: Сергей Прокопьев
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«Роскосмос» записал поздравление космонавту-блогеру из Свердловской области Сергею Прокопьеву. Накануне, 19 февраля, у него был 45-й день рождения.

- У сегодняшнего именинника любовь к небу и космосу буквально в крови. Родители Сергея познакомились в астрономическом кружке, занимались парашютным спортом, - написали поздравления в соцсетях «Роскосмоса». - Поэтому все, что связано с авиацией и космосом, было вокруг будущего космонавта с самого рождения.

Напомним, уралец отправился на МКС в 2018 году и провел там 197 суток. За время своей миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в открытый космос. На орбите космонавт вел дневник, выкладывая завораживающие фотографии, и даже несколько раз выходил на прямую связь с уральцами. Обратно на землю он вернулся 20 декабря того же года.

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Свердловчанин, вернувшийся из экспедиции на МКС, рассказал, почему после выхода в космос ему пришлось заново учиться шевелить руками и ногами, и зачем астронавты каждый день по 2,5 часа делают зарядку. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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