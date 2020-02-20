2020-02-20T12:00:57+03:00
Происшествия

«Сказал, что соскучился»: на Урале нетрезвый мужчина пытался прорваться в школу к жене

Охране пришлось нажать тревожную кнопку, и мужчину задержала полиция
Евгений Стоянов
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Мужчину оперативно задержала полиция. Фото: «Инцидент Ирбит»Мужчину оперативно задержала полиция. Фото: «Инцидент Ирбит»
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На Урале полиция задержала мужчину, который пытался ворваться в школу. Все произошло 19 февраля в Ирбите. Как пишут в местном паблике «Инцидент Ирбит», мужчина якобы был полуголым.

Но директор школы номер 9, где все произошло, в разговоре с «КП» эту информацию опровергла. Педагог уточнила, что у мужчины просто была расстегнута рубашка.

Более подробно о произошедшем «Комсомолке» рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- 19 февраля в образовательное учреждение пришел гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина-охранник, увидев в каком виде явился незваный гость, как и положено по инструкции, не пустила его и нажала тревожную кнопку. На место прибыл наряд стражей порядка, который задержал мужчину и доставил его в дежурную часть, - уточнил Валерий Горелых.

Также он рассказал, зачем мужчина явился в школу. Оказывается у того возникло сильно желание увидеть свою вторую половинку.

- Гражданин пришел не с целью совершения какого-то противоправного деяния, а к своей супруге, которая занимает в школе одну из должностей технического персонала. Мужчина пояснил, что соскучился по супруге и хотел ее увидеть, - уточнил Горелых.

Также он рассказал, что против мужчины полицейские составили административное производство. Собранные материалы сегодня передадут в городской суд. Мужчине грозит арест или штраф.

- Соскучившегося «Ромео» ждут либо 15 суток ареста, либо штрафные санкции, - отметил полковник Горелых.

В конце января на территорию детского садика в Екатеринбурге пробрался неадекватный мужчина. Позже силовики увидели в этом поступке сексуальный подтекст и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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