В Екатеринбурге заминировали все школы
В Екатеринбурге «заминировали» все школы города. В ближайшее время учебные организации проверят силовики.
- Единая дежурная диспетчерская служба сообщила в департамент образования администрации Екатеринбурга, что поступила информация о минировании всех образовательных организаций города.
Сейчас уже идет оповещение руководителей образовательных организаций, для проведения осмотра территорий и всех помещений своих учреждений, и об усилении контроля пропускного режима в образовательные учреждения. Ведется взаимодействие с правоохранительными органами, - сообщили «КП» в департаменте образования уральской столицы.
Отметим, что сегодня утром на улице Мамина-Сибиряка эвакуировали Арбитражный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU