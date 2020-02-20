2020-02-20T11:56:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге заминировали все школы

До этого на улице Мамина-Сибиряка эвакуировали Арбитражный суд
Олег ГАЛИМОВ
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Это далеко не первая волна минирований в этом годуЭто далеко не первая волна минирований в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге «заминировали» все школы города. В ближайшее время учебные организации проверят силовики.

- Единая дежурная диспетчерская служба сообщила в департамент образования администрации Екатеринбурга, что поступила информация о минировании всех образовательных организаций города.

Сейчас уже идет оповещение руководителей образовательных организаций, для проведения осмотра территорий и всех помещений своих учреждений, и об усилении контроля пропускного режима в образовательные учреждения. Ведется взаимодействие с правоохранительными органами, - сообщили «КП» в департаменте образования уральской столицы.

Отметим, что сегодня утром на улице Мамина-Сибиряка эвакуировали Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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