Юным пациентам свердловской клинической больницы выдадут «искусственные почки» за 16 миллионов

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:20:22+03:00

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В свердловскую ОДКБ №1 привезли четыре новых аппарата гемодиализа «искусственная почка» - они нужны для пациентов с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Из регионального бюджета на нововведения выделили больше 16,5 миллиона рублей.

- Новое оборудование гарантирует безопасность и эффективность процедур, применяемых в рамках почечно-заместительной терапии, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Кроме того, аппаратура позволяет расширить спектр проводимых процедур.

Благодаря дополнительным опциям, аппараты теперь могут быть адаптированы для выполнения конкретных задач и оптимального лечения. А мониторинг и контроль необходимых параметров позволяют во время процедуры следить за ее течением и состоянием самого пациента.

В течение прошло года с помощью новых аппаратов в ОДКБ было проведено больше 2,5 тысяч сеансов гемодиализа. Еженедельно процедуру проходят 16-18 пациентов в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU