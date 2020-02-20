2020-02-20T11:17:34+03:00
Общество

На 23 февраля мужчинам можно будет подарить танк

На турнире для журналистов от провайдера «Ростелеком» рассказали о необычных идеях для подарков
Алина Закусина
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На киберспортивной арене INGAME проведен интернет от «Ростелекома» со скоростью до 1 000 Мб в секундуНа киберспортивной арене INGAME проведен интернет от «Ростелекома» со скоростью до 1 000 Мб в секунду
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Журналисты екатеринбургских СМИ провели тест-драйв «игр для настоящих мужчин». В преддверии Дня защитника отечества провайдер «Ростелеком» устроил турнир по игре «World of Tanks», чтобы проверить, насколько организованы, точны и метки представители прессы.

О том, как правильно вести бой и что важнее всего для начинающих киберспортсменов, рассказал многократный победитель турниров по «World of Tanks» и стример Максим Мазеин (Inspirer):

- Для игрока, конечно, важен стабильный интернет. У меня как раз недавно была такая проблема: только зашел в бой и через минуту интернет пропал. Конечно, это влияет на рейтинг, ты заново должен набивать результаты. Я в том бою заработал 0 рейтинга и в среднем упал по статистике.

Турнир прошел на киберспортивной арене INGAME, где проведен интернет от «Ростелекома», и журналистам предложили самим протестировать скорость до 1 000 Мб в секунду во время игры. Как рассказал Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале, когда провайдер и разработчик тесно сотрудничают, то возникает прямой интернет-канал, который дает игрокам высокую скорость и низкий пинг, к тому же игроки могут получить дополнительные бонусы от разработчика, которые помогут легче стартовать начинающему игроку.

Обучение начинающих киберспортсменов-журналистов проводил стример Максим Мазеин (Inspirer)

Обучение начинающих киберспортсменов-журналистов проводил стример Максим Мазеин (Inspirer)

– Все девушки и женщины России сейчас находятся в поисках подарков, а носки и бритвенные принадлежности дарить уже надоело. Сейчас есть крутые фишки, например можно подарить танк и незабываемые ощущения от игры. Компания «Ростелеком» первая в мире сделала проект с компанией «Wargaming», и можно подарить танк подключив тариф «Игровой» – поделился идеей подарка Сергей Шишмарев.

При подключении тарифного плана «Игровой» пользователи получают премиум-аккаунт в играх от «Wargaming» с эксклюзивной боевой техникой, разработанной специально для абонентов «Ростелекома» – танк, крейсер и самолет, а также прокачанный экипаж и полную боевую готовность. И конечно же интернет со скоростью до 1 Гбит в секунду.

Высокие показатели интернет-соединения достигаются за счет технологии «оптика в квартиру». Сейчас новые линии связи «Ростелеком» провел уже в четыре с половиной тысячи домов Екатеринбурга. По словам представителя телеком-провайдера, новые технологии обеспечивают стабильный интернет не только для геймеров, но и для обычных семей, которые подключают к домашнему wi-fi большое количество устройств и уже привыкли потреблять контент в высоком разрешении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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