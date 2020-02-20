В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе из здания Арбитража эвакуировали 450 человек
В Екатеринбурге в эти минуты проходит эвакуация из Арбитражного суда Свердловской области. Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, из здания эвакуировали 450 человек. Детей среди них нет.
- Поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Сейчас на место прибыли сотрудники «Урал-Вымпела», они обследуют помещение на предмет наличия подозрительных предметов, - рассказал наш собеседник.
Эвакуация Арбитражного суда в Екатеринбурге.очередная эвакуация по сообщению о минировании произошла 20 февраля 2020 года в 12 часовЛев ИСТОМИН
На месте работают экстренные службыФото: Олег ГАЛИМОВ
Напомним, что начиная с осени здание Арбитража приходится регулярно эвакуировать из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. В последний раз это происходило 23 января, а до этого силовики проверяли суд 15 января.
ИСТОЧНИК KP.RU