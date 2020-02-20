«Прошу меня не искать»: на Урале молодая девушка оставила записку и пропала

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, уже третьи сутки разыскивают 24-летнюю Жанну Дарбинян. Девушка перестала выходить на связь утром 17 февраля: около 8:30 она разговаривала с братом, после чего оставила записку и ушла из дома. С тех пор ее никто не видел, телефон Жанны вне зоны доступа, а родители не могут найти себе места.

- С утра мы уехали на работу, она еще была дома. В 8:30 мне позвонил старший сын, сказал, что Жанна еще дома. После этого мы ее не видели, мы даже не знаем, во что она была одета, как пропала, украли ее или нет. Вообще ничего не ясно, - рассказал «КП-Екатеринбург» Арарат, отец девушки.

В день пропажи, а также за несколько дней до этого, Жанна перестала работать в салоне красоты, где была мастером маникюра. Жила девушка с родителями и старшим братом, раньше никогда из дома не уходила.

- Жанна ни курит, ни пьет, нигде не гуляет. Она домоседка, с работы я всегда ее лично забирал на машине, - рассказывает Арарат. – Я уже третий день не могу найти себе места. У меня волосы на голове встают дыбом. Я не знаю вообще ничего.

Родственники Жанны уже подали заявление в полицию, отметив, что она перед уходом оставила записку со словами «Прошу меня не искать».

- Заявление действительно есть, они обратились 18 февраля. По данному факту проводится проверка, организованы розыскные мероприятия, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». – Девушка в записке указала, что поехала в другой город и просит ее не искать. Что, когда устроится там, сама позвонит и сообщит о себе. Куда конкретно она отправилась, она не сказала. По большому случаю, она взрослый человек, не подросток, который может сломя голову помчаться, куда глаза глядят. Она жила с семьей, наверное, захотела свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU