Екатеринбургский офис МТС примет участие в благотворительном проекте «Вещь добра»

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:11:00+03:00

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В начале недели в офисе компании МТС на ул. Вайнера, 40 появился «умный» контейнер для сбора одежды. В течение двух недель любой сотрудник или гость компании может с его помощью избавиться от ненужных или вышедших из употребления вещей, будучи уверенным, что эта одежда получит «вторую жизнь».

Проект «Вещь добра» призван решить сразу несколько задач – помочь каждому желающему стать социально-активным гражданином, разгрузить дом от давно неиспользуемых вещей, выработать экологически-ответственное поведение и помочь нуждающимся. Собранная в рамках проекта одежда обрабатывается, сортируется и отправляется либо на благотворительность, либо в переработку.

Обеспечить своевременную выемку вещей, по мере заполнения контейнера, позволяют умные датчики Wasteout российского производства. В устройстве работает ультразвуковой дальномер, датчик температуры и наклона. Датчики укомплектованы SIM-картами МТС, благодаря чему вся информация в режиме реального времени передаётся владельцу контейнера.

«Проект «Вещь добра» собрал в одну систему три уральских региона. Датчики ТКО производят в Перми, мы работаем – в Екатеринбурге, а перерабатываем текстиль в Челябинске. Ежемесячно собираем до 12 тонн текстиля. Наша цель – установить контейнер для раздельного сбора текстиля как можно ближе к людям, чтобы каждый мог легко сдать свои вещи в переработку или на благотворительность», – рассказал руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев.

Ранее в Екатеринбурге были установлены четыре таких короба: в бизнес-центре «Суворов», жилом комплексе «Крылов» и в одноименном благотворительном магазине «Вещь добра». Еще один «умный» контейнер в феврале на две недели появится в офисе МТС на ул. Вайнера, 40, второй заканчивает работу в стенах городского портала Е1 и отправится на SWAP CAMP в ТРЦ Гринвич.

Проект «Вещь добра» – это система экологичного обращения с одеждой и текстилем, которая действует по модели западных «charity shops». Вещи собирают в контейнеры, затем обрабатывают, сортируют и формируют три категории: на продажу в благотворительном секонд-хэнде, на передачу в адрес социальных организаций и совсем непригодные для повторного использования вещи идут на переработку.

В 2019 году «Вещь добра» приняли участие в реалити-шоу Игоря Алтушкина «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса» и дошли до финала, получив порядка 1 миллиона рублей финансирования на стартовый капитал.