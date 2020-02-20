2020-02-20T10:09:03+03:00
Общество

Свердловчанку, задолжавшую 700 тысяч по алиментам, отправили в тюрьму

Женщину два раза поймали на неуплате крупной суммы
Мария Трапезникова
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Свердловчанка задолжала своему ребенку 700 тысяч рублейСвердловчанка задолжала своему ребенку 700 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тавде, что в Свердловской области, отправили под суд местную 40-летнюю жительницу, которую обвиняют в неуплате по алиментам. Женщина задолжала своему ребенку порядка 700 тысяч рублей.

- В ходе судебного следствия установлено, что в 2011 году на нее суд возложил обязанность выплачивать деньги на содержание ребенка в размере ¼ части всех видов заработка, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сентябре 2019 года ее поймали за неуплатой и назначили 100 часов обязательных работ. Но это не могло: на путь исправления не встала, никаких мер для выплаты алиментов не предприняла и продолжила копить долги.

В итоге, во второй раз суд поступил строже: отправил женщину на год в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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