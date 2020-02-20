20 Февр. 2020 2020-02-20T09:52:53+03:00

Из Кольцово ямальские чертеры будут летать в Солоники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покупать билеты можно уже с 27 мая

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В расписании аэропорта Кольцово очередные изменения – уже весной на табло пассажиры смогут увидеть новые зарубежные курорты, куда можно будет отправиться прямыми рейсами. Так, с 27 мая появляются авиаперелеты до греческих Салоников. Их будет совершать авиакомпания «Ямал» с регулярностью два рейса в 10 дней.

- Вылет из Екатеринбурга – по средам и субботам в 15:50, из Салоников – в 07:30 местного времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

В настоящее время ямальский перевозчик выполняет из столицы Урала только внутрироссийские регулярные рейсы в города ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU