Подняли с рельсов и повезли: в центре Екатеринбурга встали трамваи

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:11:40+03:00

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В центре Екатеринбурга, на пощади 1905 года, снова трамвайный коллапс – около восьми трамваев встали на путях и не могут проехать в сторону Дворца молодежи. А все из-за одного вагона, который сломался прямо во время движения.

Фото: читатель "КП"

Как рассказали «Комсомолке» читатели, ставшие очевидцами этого, к неисправному трамваю уже подъехал локомотив, который поднял его с рельсов. В диспетчерской ТТУ Екатеринбурга нам информацию о трамвайном заторе подтвердили.

- Ничего страшного не произошло, просто сломался трамвай. Планируем исправить ситуацию в ближайшее время и уже через 10 минут примерно возобновим работу, - рассказали в ТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU